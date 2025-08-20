ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wenen is gaststad van Eurovisie Songfestival 2026

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 8:57
anp200825053 1
GENÈVE (ANP) - Wenen is gaststad voor het Eurovisie Songfestival (ESF) van volgend jaar. Dat maakte de organisatie woensdag bekend. Het is de derde keer dat het evenement naar de Oostenrijkse hoofdstad komt. Dit jaar won de Oostenrijkse zanger JJ met zijn nummer Wasted Love.
Wenen organiseerde het songfestival eerder in 1967 en 2015. De stad deelt nu de vierde plaats met Kopenhagen, Malmö en Stockholm van steden die het evenement het vaakst organiseerden. Alleen Dublin, Londen en Luxemburg organiseerden het songfestival vaker.
"Wenens reputatie als een van de muzikaalste steden ter wereld en de locatie in het hart van Europa maken het de perfecte gaststad voor de zeventigste editie van het Eurovisie Songfestival", zegt ESF-directeur Martin Green in een verklaring.
De eerste halve finale van het songfestival is op 12 mei, gevolgd door de tweede op 14 mei. De grote finale vindt op 16 mei plaats in de Wiener Stadthalle, waar het songfestival tien jaar geleden ook werd gehouden.
Vorig artikel

Netanyahu gaat onverdroten door: Israël roept reservisten op voor inname Gaza-Stad

Volgend artikel

Hoofdeconoom ABN AMRO treedt tijdelijk terug om plek op lijst D66

POPULAIR NIEUWS

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten