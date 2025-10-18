ECONOMIE
Netanyahu: grensovergang Rafah dicht 'tot nader order'

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 18:16
JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - De grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook bij Rafah blijft "tot nader order" dicht. Dat zegt het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
"De heropening van de grensovergang zal worden overwogen op basis van de mate waarin Hamas zijn deel van de afspraken over het teruggeven van de overleden gijzelaars nakomt", aldus Israël. Eerder op de dag stelde de Palestijnse ambassade in Egypte nog in overleg met dat land dat de Rafah-overgang maandag zou openen. Details werden daarbij niet verstrekt.
