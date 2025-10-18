ECONOMIE
Brons voor tafeltennissters op EK na nederlaag tegen Roemenië

door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 18:25
ZADAR (ANP) - De Nederlandse tafeltennissters hebben genoegen moeten nemen met de bronzen medaille op het EK voor landenteams in het Kroatische Zadar. Roemenië was in de halve finale te sterk en won met 3-0.
De ervaren Li Jie, teruggekeerd bij Oranje, vocht verbeten het eerste duel uit met Bernadette Szocs, maar boog na een uur spelen: 2-3 (12-14 11-3 10-12 11-8 1-11). Britt Eerland was vervolgens niet opgewassen tegen voormalig Europees kampioene Elizabeta Samara: 1-3 (13-11 4-11 8-11 9-11). Shuohan Men had daarna weinig in te brengen tegen Andreea Dragoman: 0-3 (8-11 5-11 5-11).
Met het bereiken van de halve finale waren de tafeltennissters al zeker van brons, net als in 2017. Oranje veroverde in het verleden vier keer de Europese titel. Dat was in 2008, 2009, 2010 en 2011 en alle keren was de nu 41-jarige Li Jie erbij.
Roemenië treft in de finale titelverdediger Duitsland.
