Netanyahu hekelt critici in bijdrage op VN-top

NEW YORK (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in zijn toespraak tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering van de VN eens te meer de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. In zijn felle betoog haalde hij niet alleen uit naar Hezbollah en Hamas, maar ook naar burgers in het Westen die Israël betichten van kolonialisme.

"We zullen onze staat blijven verdedigen, we zullen blijven winnen, omdat we geen andere keuze hebben", aldus Netanyahu tegenover een deels lege zaal in New York. Meerdere delegaties kozen ervoor voorafgaand aan Netanyahu's speech te vertrekken. Ook zij kregen ervan langs van de Israëlische leider.

Netanyahu had wel lof voor de Amerikaanse president Donald Trump, een bondgenoot in de oorlog tegen Iran. Om de legitimiteit van de strijd die Israël tegen zijn vijanden voert kracht bij te zetten, vergeleek Netanyahu de terreurdaden van 7 oktober 2023 met die van 11 september 2001 in de VS.