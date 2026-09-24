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Xi vraagt VS zich te verzetten tegen onafhankelijkheid Taiwan

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 20:41
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese president Xi Jinping heeft er bij de Verenigde Staten op aangedrongen zich te "verzetten" tegen de onafhankelijkheid van Taiwan. Dit was tot nu toe zijn meest expliciete oproep aan president Donald Trump om zijn standpunt over het autonome eiland te veranderen.
Taiwan heeft een eigen bestuur, maar China beschouwt het als een afvallige provincie. Tijdens de ontmoeting tussen de twee wereldleiders in het Witte Huis donderdag vroeg Xi de VS ook om de kwestie "met voorzichtigheid te behandelen", aldus het Chinese staatspersbureau Xinhua.
De Verenigde Staten zijn een bondgenoot van Taiwan en leveren wapens. Xi heeft eerder aangegeven dat zijn land Taiwan als de belangrijkste kwestie ziet in de relatie met de VS.
Tijdens het bezoek donderdag hebben de wereldleiders het onder meer gehad over de oorlog met Iran en kunstmatige intelligentie (AI). Donderdagavond (plaatselijke tijd) volgt een diner in het Witte Huis met directieleden van grote AI-bedrijven.
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