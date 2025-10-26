Netanyahu: Israël bepaalt wie bij vredesmacht in Gaza mogen

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Netanyahu heeft benadrukt dat alleen Israël bepaalt welke landen zich mogen aansluiten bij een geplande internationale vredesmacht in Gaza. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio zei vrijdag dat hij hoopt dat de vredesmacht er snel komt om toezicht te houden op het staakt-het-vuren in Gaza. Dit zal naar verwachting een coalitie van voornamelijk Arabische en islamitische mogendheden zijn die troepen gaan inzetten in het gebied.

Netanyahu zou vooral problemen hebben met de betrokkenheid van Turkije, en zegt duidelijk te hebben gemaakt dat "Israël bepaalt welke troepen voor ons onaanvaardbaar zijn".

Er gaan volgens de premier verhalen rond dat de Amerikaanse overheid hem controleert en het veiligheidsbeleid van Israël bepaalt. "Geen van beide is waar", zei Netanyahu bij een vergadering van ministers.

Hij zegt dat de relatie met de VS er een van "partners" is en dat het veiligheidsbeleid in eigen handen ligt en zal blijven.