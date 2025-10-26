ECONOMIE
Filipijns staalbedrijf gevraagd radioactieve stof te begraven

Economie
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 12:24
anp261025071 1
MANILA (ANP/BLOOMBERG) - Het Filipijnse staalbedrijf SteelAsia Manufacturing is door overheidsinstituut Philippine Nuclear Research Institute (PNRI) opgedragen om 23 vrachtcontainers met radioactief afval te begraven, meldt het bedrijf. Het concern benadrukt dat de containers niet afkomstig zijn van SteelAsia en waarschuwt dat het begraven "mogelijk gevaarlijk is voor de gemeenschap en andere bedrijven in het industriële gebied". Volgens PNRI is SteelAsia wel de bron, samen met nog een ander bedrijf.
Naar verluidt gaat het om containers met radioactief zinkstof die door Indonesië zijn geweigerd.
De Filipijnse regering kondigde onlangs een onderzoek aan naar de bron van een zending naar Indonesië die zinkpoeder bevatte dat besmet was met een radioactieve stof. De zending zou zijn verstuurd door Zannwann International Trading, een Chinees handelsbedrijf met kantoren in de Filipijnen. De Filipijnen onderzoeken staalverwerkende bedrijven die mogelijk het zinkstof aan Zannwann hebben geleverd.
