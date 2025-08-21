ECONOMIE
Aanklager New York gaat in beroep na schrappen boete Trump

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 19:26
anp210825181 1
NEW YORK (ANP) - Letitia James, de hoofdaanklager van de staat New York, gaat in beroep tegen de beslissing om een megaboete voor president Donald Trump te schrappen. De uitspraak van donderdag was al gedaan door een jury van het hof van beroep, maar James vecht die nu aan.
De zaak draait om fraude met de waarden van Trumps bezittingen. In eerste instantie was de Republikein vorig jaar veroordeeld tot het betalen van een boete die inclusief rente ongeveer een half miljard dollar bedroeg. De jury vond die straf "buitensporig", maar erkende wel dat Trump de wet had overtreden.
James houdt zich daaraan vast. "Dit moet niet verloren gaan in de geschiedenis: weer een rechtbank heeft geoordeeld dat de president de wet heeft overtreden", schrijft zij op X.
