Netanyahu kondigt bezetting gebieden in Gazastrook aan

TEL AVIV (ANP/AFP/RTR) - Israël wil gebieden in de Palestijnse Gazastrook gaan bezetten, aldus de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een videoboodschap. Volgens een topfunctionaris wordt nog wel eerst geprobeerd een deal te sluiten over de Israëlische gijzelaars die zich in handen van Hamas in Gaza bevinden.

Netanyahu kondigde een intensieve militaire operatie aan met als doel Hamas te verslaan. Hij zei niet hoeveel gebied in beslag zal worden genomen. "De bevolking zal worden verplaatst, voor haar eigen bescherming", aldus de premier op X. Israël zal Gaza niet binnenvallen om zich dan terug te trekken: "De bedoeling is het tegenovergestelde daarvan".

Israël hoopt nog wel op een gijzelingsdeal voor het Gaza-offensief, aldus een functionaris: "De voorbereiding van de strijdkrachten zal een venster bieden tot het einde van het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan de regio om een overeenkomst mogelijk te maken". Trump wordt van 13 tot 16 mei in het Midden-Oosten verwacht.