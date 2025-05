Veel belangstelling voor begin van zaak tegen Diddy

NEW YORK (ANP) - De langverwachte rechtszaak tegen Sean 'Diddy' Combs is maandag van start gegaan. In de rechtbank van New York begon de selectie van de jury die zal oordelen of de rapper zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer mensenhandel en seksueel misbruik.

Het begin van de zaak kon op veel aandacht rekenen van de media en het publiek. Op beelden online is te zien hoe er lange rijen ontstonden van mensen die bij de rechtbank naar binnen wilden. De zaak is open voor het publiek, maar wordt niet uitgezonden.

De 55-jarige Combs wordt verdacht van onder meer afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Eerder werd bekend dat hij een schikkingsvoorstel heeft afgewezen. De rapper werd vorig jaar september opgepakt en zit sindsdien in de gevangenis. Naast de federale zaak tegen hem zijn er tientallen mensen die hem hebben beschuldigd van seksueel wangedrag. Combs heeft steeds onschuldig gepleit. Als hij wordt veroordeeld, kan hij mogelijk een levenslange gevangenisstraf krijgen.

De juryselectie neemt mogelijk een week in beslag. De openingspleidooien staan gepland voor 12 mei en het proces zal naar verwachting acht tot tien weken duren.