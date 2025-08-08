Netanyahu mag van zijn kabinet Gaza-stad bezetten

Het Israëlische veiligheidskabinet heeft het voorstel van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu voor de bezetting van Gaza-Stad goedgekeurd. Dat melden onder meer The Times of Israel en de BBC op basis van het kabinet van premier Netanyahu. Eerder meldde Axios-verslaggever Barak Ravid de goedkeuring al onder verwijzing naar een Israëlische functionaris.

Volgens de media heeft het veiligheidskabinet bevestigd dat Israël Palestijnse burgers buiten de gevechtszones van humanitaire hulp zal voorzien. Ook zou een meerderheid van het veiligheidskabinet akkoord zijn met vijf voorwaarden waaronder het bereid is de aanvallen in Gaza te beëindigen. Het zou gaan om de ontwapening van Hamas, de terugkeer van de vijftig overgebleven gijzelaars, de demilitarisatie van de Gazastrook, Israëlische controle over de Gazastrook en een burgerregering die noch uit Hamas noch uit de Palestijnse Autoriteit bestaat.

De vergadering van het veiligheidskabinet duurde zo'n tien uur. De leden bespraken Netanyahu's plan om de volledige Gazastrook te bezetten. Het is niet duidelijk waarom het veiligheidskabinet alleen over Gaza-Stad een beslissing heeft genomen.