VS verhogen beloning voor arrestatie Maduro tot 50 miljoen dollar

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten loven een beloning van 50 miljoen dollar (ongeveer 42,8 miljoen euro) uit voor informatie die leidt tot de arrestatie van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Dat meldt minister van Justitie Pam Bondi. Eerder loofde Washington een beloning van 25 miljoen dollar uit voor dergelijke informatie.

In een op X geplaatste video beschuldigt Bondi Maduro ervan samen te werken met criminele groepen als Tren de Aragua en het Sinaloakartel.

De VS erkennen de winst van Maduro bij de presidentsverkiezingen van 2024 niet. De Venezolaanse oppositie zegt dat er is gefraudeerd.

In februari namen de Amerikanen voor de tweede keer in een half jaar een vliegtuig van Maduro in beslag.