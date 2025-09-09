Netanyahu: oorlog kan stoppen als Hamas voorstel accepteert

JERUZALEM (ANP/AFP) - Hamas kan "onmiddellijk een eind maken" aan de oorlog in Gaza als de militante beweging instemt met het Amerikaanse voorstel voor een staakt-het-vuren.

Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu enkele uren na de Israëlische luchtaanval op Doha, gericht tegen leden van de Hamastop. Bij de aanval op de Qatarese hoofdstad zouden in elk geval zes doden zijn gevallen, onder wie de zoon van Hamasleider Khalil al-Hayya en een lid van Qatars veiligheidsdiensten.

Netanyahu benadrukte dat Israël de Amerikaanse voorwaarden voor een staakt-het-vuren heeft geaccepteerd. De Israëlische leider voegde eraan toe dat "grote delen van de wereld, waaronder het leeuwendeel van de democratische regeringen" de terroristische daden van Hamas op 7 oktober 2023 "beschamend genoeg lijkt te zijn vergeten". Israël, verzekerde Netanyahu, "zal 7 oktober nooit vergeten".