ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netanyahu: oorlog kan stoppen als Hamas voorstel accepteert

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 19:54
anp090925174 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - Hamas kan "onmiddellijk een eind maken" aan de oorlog in Gaza als de militante beweging instemt met het Amerikaanse voorstel voor een staakt-het-vuren.
Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu enkele uren na de Israëlische luchtaanval op Doha, gericht tegen leden van de Hamastop. Bij de aanval op de Qatarese hoofdstad zouden in elk geval zes doden zijn gevallen, onder wie de zoon van Hamasleider Khalil al-Hayya en een lid van Qatars veiligheidsdiensten.
Netanyahu benadrukte dat Israël de Amerikaanse voorwaarden voor een staakt-het-vuren heeft geaccepteerd. De Israëlische leider voegde eraan toe dat "grote delen van de wereld, waaronder het leeuwendeel van de democratische regeringen" de terroristische daden van Hamas op 7 oktober 2023 "beschamend genoeg lijkt te zijn vergeten". Israël, verzekerde Netanyahu, "zal 7 oktober nooit vergeten".
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

Loading