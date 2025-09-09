Jonge vrouwen voelen zich regelmatig onveilig in Limburgs ov

MAASTRICHT (ANP) - Jonge vrouwen voelen zich flink vaker dan andere groepen onveilig in het Limburgse openbaar vervoer. Ongeveer twee derde van de vrouwen tussen de 16 en 29 jaar voelt zich na 19.00 uur regelmatig onveilig op stations en bij bushaltes, blijkt uit onderzoek dat de provincie Limburg liet uitvoeren door onderzoeksbureau Goudappel. Het bureau hield onder meer een enquête onder ruim 2100 mensen.

Met name rond intercitystations in Limburg voelen mensen zich vaak onveilig. Dat heeft er volgens de onderzoekers mede mee te maken dat daar meer reizigers samenkomen en ook meer verschillende typen mensen. "Hier zijn meer interacties, inclusief die welke als overlastgevend of onveilig kunnen worden ervaren."

Ongeveer een op de drie jonge vrouwen denkt dat de kans groot is dat ze met ongewenst gedrag te maken krijgen in het ov. Een kwart van alle reizigers acht het risico groot dat ze met verbale agressie, zoals beledigingen, en gedrag zoals opdringerigheid in aanraking komen.

"Het is onacceptabel dat mensen - en in het bijzonder jonge vrouwen - zich zo vaak onveilig voelen tijdens hun reis", zegt gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (PvdA). "Iedereen moet met een gerust hart gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in Limburg." De bestuurder stelt dat daders van overlast of die mensen lastigvallen "moeten weten dat hun gedrag niet wordt getolereerd". De provincie zegt dat er vanaf 2026 extra boa's worden ingezet in het ov en dat er met Arriva wordt gewerkt aan een pilot met een noodnummer.