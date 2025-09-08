ECONOMIE
Netanyahu roept inwoners Gaza-stad op om te evacueren

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 20:18
anp080925156 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de inwoners van Gaza-stad maandag opgeroepen te evacueren, nu zijn leger de aanvallen op de stad opvoert.
Israël heeft de bombardementen op de stad geïntensiveerd ter voorbereiding op de inname van de stad, ondanks herhaalde oproepen van westerse landen en hulporganisaties dit niet te doen.
De burgerbeschermingsdienst van Gaza meldde dat maandag zeker 39 mensen zijn gedood door Israël, van wie 25 in Gaza-stad. De Israëlische krijgsmacht zei dat maandagochtend vier militairen zijn omgekomen, nadat Palestijnse militanten een explosief in een tank hadden gegooid.
