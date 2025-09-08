ECONOMIE
Macron gaat in de komende dagen nieuwe premier aanwijzen

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 20:15
anp080925155 1
PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron zal in de komende dagen een nieuwe premier benoemen, nadat de zittende premier François Bayrou een vertrouwensstemming heeft verloren, meldt het Élysée. Bayrou zal dinsdag zijn ontslag indienen bij Macron.
Bayrou werd weggestemd in een vertrouwensstemming die hij zelf had aangevraagd om een einde te maken aan de politieke impasse die was ontstaan om zijn impopulaire bezuinigingsplannen. Met een nieuwe premier kan Macron proberen om alsnog een compromis te sluiten met de oppositie, maar de president kan er ook voor kiezen nieuwe verkiezingen uit te schrijven.
