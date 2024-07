Netanyahu roept veiligheidskabinet bijeen voor overleg

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu roept het veiligheidskabinet woensdag bijeen voor overleg, melden Israëlische media. De bespreking komt na dood van Hamas-kopstuk Ismail Haniyeh en mogelijk ook die van Hezbollah-commandant Fuad Shukr.

Israël zei dinsdag Shukr te hebben gedood met een luchtaanval in Beiroet. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een dodelijke aanval op kinderen in de door Israël geannexeerde Golanhoogten. Hezbollah zei woensdag dat Shukr in het gebouw was dat werd getroffen, maar kon zijn dood nog niet bevestigen. De Israëlische defensieminister Yoav Gallant sprak woensdag militairen hierover en zei dat Israël geen oorlog wil, maar wel "voorbereid is op alle situaties".

Haniyeh kwam in de nacht van dinsdag op woensdag om bij een luchtaanval in Teheran. Volgens Hamas zat Israël achter de aanval. Iran volgt die lijn. De Iraanse ayatollah Ali Khamenei en president Masoud Pezeshkian beloven wraak. Vicepresident Mohammad Reza Aref zei later dat Iran niet van plan is het conflict in het Midden-Oosten te laten escaleren.