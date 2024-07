Djokovic wacht duel met Tsitsipas in kwartfinales in Parijs

PARIJS (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft de kwartfinales bereikt op het olympisch tennistoernooi in Parijs. De als eerste geplaatste Serviër won in de derde ronde in twee sets van de Duitser Dominik Köpfer (7-5 6-3) en treft in de kwartfinale de Griek Stefanos Tsitsipas.

Djokovic had een ronde eerder de Spanjaard Rafael Nadal uitgeschakeld. Nadal, veertienvoudig grandslamwinnaar op het gravel van Roland Garros waar het tennistoernooi wordt gehouden, had eerder olympisch goud gewonnen bij de Spelen van 2008. Djokovic, die recordhouder is met 24 grandslamtitels, won in 2008 brons. Dat is zijn enige olympische medaille.

Tsitsipas rekende in twee sets af met de Argentijn Sebástian Báez: 7-5 6-1. De Griek is als achtste geplaatst in Parijs.