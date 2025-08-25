ECONOMIE
Netanyahu spreekt van 'tragisch ongeluk' na aanval op ziekenhuis

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 19:59
KHAN YOUNIS (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de aanval op een ziekenhuis in de Gazastrook een "tragisch ongeluk" genoemd. Zeker twintig mensen werden daarbij gedood, onder wie vijf journalisten.
"Israël betreurt dit tragische ongeluk ten zeerste", staat in een verklaring van het kantoor van Netanyahu. "Israël waardeert het werk van journalisten, medisch personeel en alle burgers."
De aanval op het ziekenhuis in Khan Younis leidde tot verontwaardiging bij mensenrechtenorganisaties en wereldleiders. Het kantoor van Netanyahu heeft geen uitleg gegeven hoe de beschieting toch heeft kunnen gebeuren.
Het ziekenhuis is meerdere keren gebombardeerd sinds Israël begon met de aanvallen op Gaza in 2023.
