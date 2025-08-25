ECONOMIE
Musk klaagt Apple en OpenAI aan over voorkeursbehandeling ChatGPT

Economie
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 20:37
anp250825172 1
FORT WORTH (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk klaagt Apple en OpenAI aan omdat ChatGPT op iPhones wordt bevoordeeld en concurrentie wordt tegengewerkt. Zijn bedrijven X en xAI eisen miljarden dollars aan schadevergoeding in de aanklacht die maandag is ingediend bij de federale rechtbank in Fort Worth, Texas.
Apple besloot eerder om de chatbot van OpenAI te integreren in het besturingssysteem van de iPhone. Maar volgens de aanklacht belemmert dit besluit de concurrentie en innovatie binnen de AI-industrie en worden consumenten benadeeld doordat zij minder keuzevrijheid hebben.
De miljardair en oprichter van xAI Holdings, het bedrijf achter de AI-app Grok en het sociale netwerk X, zegt dat Apple andere chatbots dan OpenAI's ChatGPT blokkeert van de top van de App Store. Dit is een felbegeerde plek voor ontwikkelaars wereldwijd.
