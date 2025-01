Netanyahu tegen Trump: beste dagen van onze alliantie komen nog

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft Donald Trump na zijn beëdiging gefeliciteerd in een videoboodschap. "De beste dagen van onze alliantie liggen onder uw leiderschap nog voor ons", voorspelde de regeringschef.

Netanyahu prees Trump voor zijn Israëlbeleid tijdens zijn eerste ambtsperiode. "U trok zich terug uit de gevaarlijke nucleaire deal met Iran, erkende Jeruzalem als hoofdstad van Israël en verplaatste de Amerikaanse ambassade daarheen. En u erkende de Israëlische soevereiniteit in de Golanhoogten".

De Israëlische premier bedankte Trump ook voor zijn hulp bij het vrijkrijgen van Israëlische gijzelaars in Gaza. Hij liet ook blijken waar hij de komende jaren op hoopt. "Ik vertrouw erop dat we de as van terreur van Iran definitief zullen verslaan."