Trump gaat handelssysteem hervormen en schrapt Green New Deal

De Amerikaanse president Donald Trump gaat "onmiddellijk beginnen" met de hervorming van het handelssysteem om Amerikaanse werkers en gezinnen te beschermen, verklaarde hij in een speech na zijn aantreden. "In plaats van onze burgers te belasten om andere landen te verrijken, zullen we buitenlandse landen tariefmaatregelen en belastingen opleggen om onze burgers te verrijken", aldus de president.

Met hoeveel de tarieven omhooggaan heeft Trump nog niet gezegd. Ook gaat Trump de zogeheten Green New Deal, een Amerikaans plan tegen klimaatverandering, schrappen.