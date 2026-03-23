Netanyahu: Trump ziet mogelijkheden voor deal met Iran

JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de oorlogsdoelen in de strijd met Iran ook bereikt kunnen worden via een overeenkomst. Dat verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu na overleg met Trump in een videoboodschap.

Trump ziet mogelijkheden om "de machtige prestaties van de Israëlische krijgsmacht en het Amerikaanse leger te benutten, om de doelen van de oorlog in een deal te realiseren", aldus Netanyahu. "Een deal die onze vitale belangen zal beschermen."

Trump schreef eerder op de dag op sociale media dat er productief overleg met Iran plaatsvindt over het beëindigen van de oorlog. Iran sprak dat vervolgens tegen.

Trump heeft gezegd dat de komende dagen geen energie-infrastructuur in Iran wordt gebombardeerd, maar andere aanvallen gaan nog wel door. "Amerikaanse troepen blijven agressief Iraanse militaire doelen aanvallen met precisiewapens", meldt het militaire commando Central Command (CENTCOM) op X.