Werkgevers vragen leaserijders vaker goedkopere pomp op te zoeken

AMSTERDAM (ANP) - Vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen vragen werkgevers steeds vaker aan leaserijders om bij goedkope tankstations te tanken in plaats van langs de snelweg. "Dat deden ze al, maar nu gebeurt dit nog vaker. Momenteel is het extra relevant", zegt een woordvoerster van Ayvens, de grootste leasemaatschappij van Nederland.

"Het kan veel geld schelen om te tanken bij onbemande tanklocaties en niet langs de snelweg", vervolgt de woordvoerster. Ook helpt het volgens haar om met plug-in hybrides zo veel mogelijk te laden in plaats van te tanken. Voor werkgevers wegen de hoge brandstofprijzen zwaar, terwijl zakelijke leaserijders met een tankpas er nauwelijks iets van merken.

In Nederland zijn de prijzen voor benzine en diesel aan de pomp naar records gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro 95 bedraagt inmiddels ruim 2,57 euro. De adviesprijs betalen automobilisten vaak alleen bij dure pompen, vooral langs de snelweg. Bij goedkopere tankstations, vaak van de snelweg af, kost een liter benzine ongeveer 33 cent minder.