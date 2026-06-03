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Netanyahu: VS en Israël klaar voor militaire actie tegen Iran

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 17:48
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JERUZALEM (ANP/AFP) - Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn de Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaar om de militaire actie tegen Iran voort te zetten, maar is dat een beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zei Netanyahu in een interview met de Amerikaanse televisiezender CNBC.
Volgens de premier overweegt Trump veel opties en hebben de wereldleiders elke twee dagen contact. "Trump en ik zijn het eens over de belangrijkste punten als het gaat om Iran", benadrukte Netanyahu. "Soms hebben we tactische meningsverschillen, maar die lossen we op."
Over de Iraanse aanvallen op Koeweit in de nacht van dinsdag op woensdag zei Netanyahu dat Iran "met vuur speelt". "Als het nodig is, zal er een grootschalige terugkeer naar militaire actie plaatsvinden."
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