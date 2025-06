Netanyahu: we zijn dicht bij bereiken van oorlogsdoelen in Iran

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Israël is dichter bij het bereiken van zijn oorlogsdoelen in Iran gekomen door het Amerikaanse bombardement op nucleaire installaties. Dat laat premier Benjamin Netanyahu zondagavond weten in een persconferentie.

"We hebben veel bereikt, en dankzij president Trump zijn we dichter bij onze doelen gekomen", aldus Netanyahu. "Wanneer ze zijn bereikt, zal de operatie worden beëindigd", voegde hij toe. Netanyahu herhaalde dat hij de Iraanse ontwikkeling van ballistische raketten en het atoomprogramma van Iran als twee existentiële bedreigingen voor Israël ziet. Die wil hij wegnemen. "We gaan stap voor stap richting het bereiken van deze doelen. We zijn zeer, zeer dicht bij de voltooiing ervan."

De Israëlische krijgsmacht meldt op hetzelfde moment dat zij nieuwe doelen aanvalt in het westen van Iran en hoofdstad Teheran. Iraanse media melden onder meer dat er explosies zijn in het westelijk gelegen Kermanshah.