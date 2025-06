Doden bij raketaanval Rusland op militair trainingskamp Cherson

CHERSON (ANP/RTR) - Bij een Russische raketaanval op een militair trainingskamp in de zuidelijke Oekraïense regio Cherson zijn drie doden gevallen, meldt het Oekraïense leger. Ook vielen elf gewonden. Meer slachtoffers zouden zijn voorkomen door een waarschuwingssysteem.

Zondagavond sprak het Russische ministerie van Defensie in Moskou op Telegram van een aanval op een Oekraïens militair oefenterrein in Cherson. De Russische militaire leiding beweerde dat een ballistische raket zeventig Oekraïense soldaten had gedood.

Een paar weken geleden werden minstens twaalf rekruten gedood en raakten tientallen anderen gewond bij een Russische aanval op een militair trainingscentrum in de regio Dnipropetrovsk. Na die aanval wijzigde president Volodymyr Zelensky de commandostructuur van het Oekraïense leger.