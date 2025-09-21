ECONOMIE
Netanyahu wil erkenning Palestina bestrijden op VN-vergadering

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 14:56
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zal zich bij de Algemene Vergadering van de VN verzetten tegen de erkenning van de Palestijnse staat, zei hij zondag. Volgens hem brengt de stichting van een Palestijnse staat Israël in gevaar.
Tegen zijn kabinet zei Netanyahu te zullen "vechten" tegen de oproepen tot een Palestijnse staat, "die ons bestaan in gevaar zouden brengen en een absurde beloning voor terrorisme zouden vormen".
Een reeks westerse landen heeft aangekondigd de Palestijnse staat te zullen erkennen rondom de VN-vergadering van komende week. Het Verenigd Koninkrijk en Portugal doen dat naar verwachting later op zondag al, terwijl Frankrijk, België, Malta, Canada en Australië de komende dagen waarschijnlijk volgen.
