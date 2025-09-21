ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van der Breggen kan leven met zilver op WK tijdrijden

Sport
door anp
zondag, 21 september 2025 om 14:58
anp210925087 1
KIGALI (ANP) - Anna van der Breggen liet zich door bondscoach Laurens ten Dam overhalen bij de WK wielrennen in Rwanda ook op de individuele tijdrit uit te komen. De 35-jarige Zwolse had geen spijt, vertelde ze nadat ze achter de Zwitserse Marlen Reusser als tweede was geëindigd.
"Ik had dit niet verwacht, wel had ik gehoopt op een podiumplaats", sprak ze voor de camera van de NOS. Reusser was aanzienlijk sneller geweest, terwijl Van der Breggen haar landgenote Demi Vollering (brons) weer duidelijk achter zich had gelaten. "Als je tweede wordt op twee seconden baal je. Maar dit verschil had ik nooit goed gemaakt. Ik heb de race goed ingedeeld en niet het gevoel dat ik ergens iets heb laten liggen."
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

shutterstock_1931670428

Is jouw partner een narcist? Check de 8 tekenen

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

anp210925031 1

Trump eist dat justitieminister zijn politieke vijanden vervolgt

Loading