Van der Breggen kan leven met zilver op WK tijdrijden

KIGALI (ANP) - Anna van der Breggen liet zich door bondscoach Laurens ten Dam overhalen bij de WK wielrennen in Rwanda ook op de individuele tijdrit uit te komen. De 35-jarige Zwolse had geen spijt, vertelde ze nadat ze achter de Zwitserse Marlen Reusser als tweede was geëindigd.

"Ik had dit niet verwacht, wel had ik gehoopt op een podiumplaats", sprak ze voor de camera van de NOS. Reusser was aanzienlijk sneller geweest, terwijl Van der Breggen haar landgenote Demi Vollering (brons) weer duidelijk achter zich had gelaten. "Als je tweede wordt op twee seconden baal je. Maar dit verschil had ik nooit goed gemaakt. Ik heb de race goed ingedeeld en niet het gevoel dat ik ergens iets heb laten liggen."