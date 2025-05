Netanyahu wil Jeruzalem 'verenigd' houden onder controle Israël

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Netanyahu beloofde maandag dat Jeruzalem "voor eeuwig" onder Israëlische controle blijft. Dat meldden Israëlische media.

"We zullen Jeruzalem verenigd, in zijn geheel en onder Israëlische soevereiniteit houden", zei hij in een toespraak ter gelegenheid van Jeruzalemdag, de dag waarop de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967 wordt gevierd.

In 1967 annexeerde Israël Oost-Jeruzalem, een stap die internationaal niet wordt erkend. De Palestijnen streven ernaar Oost-Jeruzalem, waar de voor moslims belangrijke Al-Aqsamoskee staat, te vestigen als hoofdstad van een toekomstige onafhankelijke staat.

"Jeruzalem, onze eeuwige hoofdstad, werd 58 jaar geleden herenigd in de Zesdaagse Oorlog. De stad zal nooit meer verdeeld worden", zei Netanyahu.