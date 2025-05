Waar komt toch al dat stof in huis vandaag?

Je leeft netjes, denk je zelf. Je robotstofzuiger gaat iedere dag als je weg bent je hele huis door. En toch ligt over waar de zuiger niet komt voortdurend stof. Op randjes, op kasten, achter de boeken in de boekenkast en vooral in je slaapkamer. Hoe kant dat? Waar komt al dat irritante huisstof vandaan?

Stof bestaat uit allerlei kleine deeltjes dat voornamelijk in huis ontstaat vanuit dode huidcellen, (dieren)haren, pollen, kruimels, textielvezels van je kleding, tapijt, meubels en andere stoffen materialen, zand en deeltjes die bij het koken of bij roken vrijkomen. Stof zweeft en dwarrelt in huis rond en gaat op een gegeven moment liggen. Dat gebeurt op sommige oppervlakken sneller dan anderen. Heb je bijvoorbeeld het idee dat er altijd stof op de televisie zit? Dat kan goed kloppen. Schermen zoals van een laptop, computer, televisie en bijvoorbeeld geluidsinstallaties trekken meer stof aan door hun zwakke elektrische lading. Dat heeft een statisch effect.

Wat zit er allemaal in huisstof?

Ja, je leest het goed - het grootste deel van het stof in je huis komt van jou! Elke dag verlies je miljoenen dode huidcellen.

Dode huidschilfers (30-50% van al het stof)

Vezels van kleding, gordijnen en meubels

Haar van mensen en huisdieren

Stuifmeel van planten

Kleine insecten en hun uitwerpselen (vooral van huisstofmijten)

Roetdeeltjes van kaarsen en koken

Zand en aarde die je aan je schoenen meebrengt

Papierdeeltjes van boeken en kranten

Stof van buiten

Open ramen en deuren - stuifmeel, uitlaatgassen, roetdeeltjes

Ventilatiesystemen - breng buitenlucht (en stof) naar binnen

Aan je kleding en schoenen - zand, aarde, bladeren, pollen

Huisdieren die van buiten komen - modder, plantendelen, zand

Kieren en spleten - heel fijn stof wacht gewoon naar binnen

Vooral in de lente zie je dit goed: gele stuifmeel van bomen en planten die zich overal onderscheiden. En als je vlakbij een drukke weg woont, krijg je meer roetdeeltjes van auto's binnen.

Is huisstof eigenlijk gevaarlijk?

Huisstof lijkt misschien onschuldig, maar het kan best vervelend zijn. Vooral mensen met astma of allergieën hebben er last van. Maar waar bestaat dat spul eigenlijk uit?

Huisstof is een mix van allerlei kleine deeltjes die door je huis zweven en uiteindelijk neerdalen op meubels en vloeren. Het is geen één ding, maar een cocktail van verschillende materialen die je misschien niet verwacht.

Bereid je voor op een verrassende lijst! Huisstof bestaat uit:

Hoeveel huid verlies je eigenlijk per dag?

Dit klinkt misschien vies, maar het is heel normaal. Je huid vernieuwt zich constant:

Een gemiddeld persoon verliest ongeveer 1,5 gram dode huidschilfers per dag. Dat klinkt niet veel, maar per jaar is dat meer dan een halve kilo! Deze huidschilfers zijn zo klein dat je ze niet kunt zien, maar ze zweven door de lucht en landen overal in je huis.

Huisstofmijten vinden deze huidschilfers heerlijk om op te eten. Ze leven vooral in je matras, kussens en dekens - precies waar jij het meeste tijd doorbrengt en de meeste huidschilfers verliest.

Waarom hebben sommige kamers meer stof dan andere?

Heb je wel eens gemerkt dat je slaapkamer sneller stoffig wordt dan bijvoorbeeld je keuken? Dat komt niet uit je verbeelding:

Slaapkamers verzamelen meer stof omdat:

Je er veel tijd doorbrengt (8 uur slaap + aankleding)

Er veel textiel is (gordijnen, beddengoed, kleding)

Er weinig luchtstroom is (ramen vaak dicht)

Huisstofmijten er het liefst leven

Keukens hebben minder stof omdat:

Er meer luchtstroom is (afzuigkap, open ramen)

Er minder textiel hangt

Je er minder tijd doorbrengt

Oppervlakken worden vaker schoongemaakt

Hoe snel verzamelt stof zich eigenlijk?

Stof verzamelt zich sneller dan je denkt. Binnen een paar dagen na het schoonmaken zie je alweer een dun laagje. Waarom gaat dit zo snel?

Tijdsduur Wat er gebeurt 1 dag Eerste onzichtbare laag huidschilfers 3 dagen Zichtbare stofdeeltjes op donkere oppervlakken 1 week Duidelijke stoflaag op meubels 2 weken Dikke stoflaag, huisstofmijten vermenigvuldigen zich

Tips: Kun je de hoeveelheid stof verminderen?

Gelukkig wel! Je kunt stof niet helemaal voorkomen, maar je kunt het wel verminderen:

Regelmatig stofzuigen (vooral matrassen en stoffige hoeken)

Luchtvochtigheid tussen 40-50% houden (huisstofmijten houden van vochtige lucht)

Regelmatig ventileren om stofdeeltjes naar buiten te blazen

Deurmatten gebruiken om minder vuil van buiten mee te nemen

Beddengoed wekelijks wassen op 60°C om huisstofmijten te doden

Minder spullen in de slaapkamer (minder oppervlakken om stof te verzamelen)

De volgende keer dat je weer stof ziet liggen, weet je tenminste waar het vandaan komt. Het is gewoon het bewijs dat jij en je huis volop leven!