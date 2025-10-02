ECONOMIE
New York Times: VS officieel 'in oorlog' met drugskartels

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 21:04
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zijn officieel in een "gewapend conflict" met de drugskartels die het land eerder aanduidde als terroristische organisaties. Dat schrijft de regering-Trump aan het Amerikaanse Congres in een interne memo die in bezit is van The New York Times. Dergelijke organisaties worden in het bericht omschreven als "onwettige strijdpartijen".
Het bericht, dat uitging naar meerdere commissies binnen het Congres, zou volgens de krant een poging zijn een juridische grond te geven aan de Amerikaanse aanvallen op vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied afgelopen maand. Daarbij kwamen zeventien mensen om.
Anders dan gebruikelijk, zegt een voormalig advocaat van het Amerikaanse leger tegen de krant, hanteert de regering in de memo niet de term "vijandigheden" voor de confrontaties met de kartels, maar kiest ze voor een juridisch zwaarwegendere term. Die nieuwe bewoording zou onder meer toestaan personen ter plekke neer te schieten.
