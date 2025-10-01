NFI kan sporen van glijmiddel aantonen na zedenmisdrijf

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een onderzoeksmethode ontwikkeld waarmee het lukt om de aanwezigheid van glijmiddel aan te tonen na een zedenmisdrijf. Dat was eerder niet mogelijk.

In de zaken waarbij het NFI onderzoek doet naar de aanwezigheid van glijmiddel in lichaamsbemonsteringen, gaat het meestal om vermoedens van verkrachting. Maar het kan ook gaan om slachtoffers die buiten bewustzijn zijn geraakt omdat iemand iets in hun drankje heeft gedaan en niet weten wat er is gebeurd.

Glijmiddelonderzoek kan dienen als steunbewijs in zedenzaken waarbij DNA-sporen ontbreken, bijvoorbeeld doordat een dader een condoom heeft gebruikt. Met dit onderzoek is te achterhalen of er penetratie met een condoom heeft plaatsgevonden, aldus het NFI.

Het NFI onderzocht meer dan honderd verschillende condooms en de chemische variaties in met name glijmiddelen op siliconenbasis. "Stel dat een verdachte van een verkrachting wordt aangehouden. Hij ontkent alles, maar in zijn jaszak vindt de politie een aangebroken verpakking condooms. Dan is het nu mogelijk om te onderzoeken of de glijmiddelsamenstelling daarvan overeenkomt met die van de sporen die zijn aangetroffen bij het slachtoffer", zegt onderzoeker Marc van Bochove op de website van het NFI.

Volgens het NFI wordt dit soort onderzoek wereldwijd nog nauwelijks uitgevoerd. Het NFI kondigt vervolgonderzoek aan.