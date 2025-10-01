ECONOMIE
Senaat VS eindigt zitting, overheidssluiting onafwendbaar

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 3:30
anp011025008 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat heeft de zitting beëindigd waarin beide partijen tevergeefs probeerden een tijdelijke maatregel voor de financiering van de overheid aan te nemen. Dat betekent dat de Amerikaanse overheid om een minuut na middernacht, 06.01 uur in Nederland, op slot gaat.
De Senaat debatteert woensdag verder over de overheidsfinanciën, meldt The New York Times.
De Republikeinse senaatsleider John Thune zei optimistisch te zijn dat Democratische senatoren het Republikeinse uitgavenplan zullen steunen. Hij vertelde verslaggevers dat Republikeinen in gesprek zijn met "Democraten die zeer ontevreden zijn over de situatie waarin ze zich bevinden".
Senator Chuck Schumer, de Democratische fractieleider, zei dat zijn partijgenoten bereid zijn te onderhandelen, zolang "er daadwerkelijke inbreng van beide kanten" is. De Democraten zeggen alleen te stemmen voor financiering van de overheid als de Republikeinen akkoord gaan met het verlengen van de aflopende subsidies voor de gezondheidszorg.
