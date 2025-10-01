ECONOMIE
Nederlandse deelnemers actievloot naderen Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 4:05
GAZA-STAD (ANP) - De Nederlandse deelnemers aan de Global Sumud Flotilla die Gaza probeert te bereiken, verwachten tegen 05.00 uur Nederlandse tijd in de wateren voor dat Palestijnse gebied aan te komen. De activisten zeggen steeds meer drones tegen te komen die hen in de gaten lijken te houden.
De Nederlandse afvaardiging, die bestaat uit zestien mensen, gaf eerder al aan te rekenen op een interceptie door Israël. Een van hen, Roos Ykema van de organisatie MiGreat, laat aan het ANP weten dat zij momenteel door de "risicozone" varen en dat zij en haar medeopvarenden in zwemvesten in de cockpit van de boot de situatie afwachten. Van andere deelnemende boten krijgt Ykema door dat er meer schepen in de buurt worden gesignaleerd. "Dus de kans dat we de komende tijd geënterd worden, wordt nu wel reëel."
De Global Sumud Flotilla is met tientallen schepen onderweg om babymelk, rijst en linzen te brengen aan de Palestijnse bevolking in Gaza. De schepen waren volgens opvarenden de afgelopen tijd doelwit van droneaanvallen, waarbij pakketjes met bijtend poeder en luide explosieven op de schepen zijn gedropt.
