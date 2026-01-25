ECONOMIE
Ngo meldt vrijlating zeker 80 politieke gevangenen in Venezuela

Samenleving
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 17:42
anp250126092 1
CARACAS (ANP/AFP) - In Venezuela zijn zondag minstens tachtig politieke gevangenen vrijgelaten. Dat meldt de non-gouvernementele organisatie Foro Penal, die stelt dat de vrijlatingen onder druk van de Verenigde Staten plaatsvinden. De vrijlatingen gebeurden in gevangenissen in het hele land, aldus de ngo.
Foro Penal-directeur Alfredo Romero schreef op X dat de organisatie de identiteit van de vrijgelatenen aan het verifiëren is en voegde eraan toe dat er "waarschijnlijk nog meer vrijlatingen volgen".
Venezuela zei eerder deze maand al honderden gevangenen te hebben vrijgelaten, onder wie drie Nederlanders. Dat gebeurde onder druk van de Verenigde Staten, die ruim drie weken geleden de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen hebben genomen en nu samenwerken met interim-leider Delcy Rodríguez.
