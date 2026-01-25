VN-hulpkonvooi bereikt Koerdische stad in Syrië na gevechten

KOBANI (ANP/AFP) - Een VN-hulpkonvooi is zondag aangekomen in de Syrische stad Kobani, waar een Koerdische meerderheid woont. De vrachtwagens hebben onder meer brandstof en voedsel aan boord, zegt VN-hulporganisatie OCHA.

Het Syrische leger kondigde eerder op zondag aan dat het een humanitaire corridor had geopend naar de stad. Tijdens gevechten heeft het leger veel grondgebied veroverd ten koste van de door Koerden geleide strijdkrachten (SDF). Inmiddels geldt er een staakt-het-vuren.

Eerder deze week vertelden inwoners van Kobani aan journalisten van AFP dat ze een tekort aan voedsel, water en elektriciteit hadden. Bovendien zouden veel mensen die op de vlucht waren geslagen voor het oprukkende Syrische leger hun toevlucht hebben gezocht in de stad aan de Turkse grens.