Nieuwe olympische kampioenen Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe olympische kampioenen zijn dinsdag geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Schaatssters Jutta Leerdam, Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud kregen een lintje, net als shorttrackers Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons en Itzhak de Laat.

Shorttrackster Xandra Velzeboer en schaatser Jorrit Bergsma, die eveneens goud wonnen op de Olympische Spelen, werden na eerdere Winterspelen al geridderd. Zij ontvingen nu een beeldje.

Leerdam veroverde goud op de 1000 meter, Kok op de 500 meter, Rijpma-de Jong op de 1500 meter en Groenewoud op de massastart. Jens van 't Wout pakte twee individuele gouden medailles en won samen met zijn broer Melle, Emons, Boer en De Laat de aflossing bij de mannen. Velzeboer veroverde goud op de 500 en 1000 meter en Bergsma won de massastart bij de mannen.