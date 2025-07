Nienke Wijnhoven: beslissing over Jeroen Rietbergen doet pijn

Het doet Nienke Wijnhoven "pijn" dat Jeroen Rietbergen definitief niet wordt vervolgd in de zedenzaak rondom The Voice of Holland. Nu de juridische weg is afgesloten, is het tijd alles te verwerken, schrijft de zangeres op Instagram.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloot vrijdag dat Rietbergen definitief niet wordt vervolgd. "En dat doet pijn. Niet omdat ik mijn waarheid kwijt ben, niet omdat het OM me niet geloofde, want dat deden ze namelijk wel", stelt Wijnhoven. "En dat draag ik met me mee. Ik weet hoe belangrijk het is dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Zeker wanneer ze opstaan tegen onrecht."

Wijnhoven (27) deed in februari 2022 aangifte tegen Rietbergen. Ze deed mee aan het achtste seizoen van The Voice of Holland, waar Rietbergen werkzaam was, en beschuldigde de bandleider van verkrachting. In mei vorig jaar besloot het Openbaar Ministerie (OM) die zaak te seponeren, waarop de zangeres een artikel 12-procedure startte in de hoop dat Rietbergen alsnog vervolgd zou worden.