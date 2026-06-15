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Niet duidelijk wanneer vervuilende fabrieken Tata moeten sluiten

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 22:55
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HAARLEM (ANP) - Het is nog niet duidelijk wanneer twee zeer vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden zullen worden gesloten. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is sinds een maand bezig met de officiële voorbereidingen om de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken in te trekken. Het onderzoek loopt nog en de procedure moet zorgvuldig zijn, gaf de Noord-Hollandse gedeputeerde Anouk Gielen (Klimaat en Energie) aan in een overleg met Provinciale Staten.
De twee fabrieken zijn verouderd en overschrijden door de hoge uitstoot van schadelijke stoffen structureel de milieunormen. Het internationale staalbedrijf heeft zelf ook al aangegeven de fabrieken KGF1 en KGF2 versneld te willen sluiten, zonder een termijn te geven.
Een meerderheid van de partijen vindt sluiting noodzakelijk; vooral linkse partijen dringen aan op snelheid. De datum wordt pas bekend als het intrekkingsbesluit er is, aldus Gielen. Ze wees erop dat de provincie en omgevingsdienst al jaren werken aan een onderbouwing van het proces.
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