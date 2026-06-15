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Jetten spreekt zondag bij onthulling monument voor Molukkers

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 00:24
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DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten houdt zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Dat bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving van NOS en RTL Nieuws. De twee zenders hinten op mogelijke excuses van de premier aan de Molukse gemeenschap. De woordvoerder van Jetten zegt niks over de inhoud van de toespraak.
Dinsdag wordt er in de Tweede Kamer ook gestemd over een plan van Don Ceder (CU) dat het kabinet onder meer oproept om onafhankelijk onderzoek te doen naar het verblijf van Molukkers in Nederland. Het doel van het onderzoek is om te "komen tot een proces van erkenning en een passend gebaar dat recht doet aan de gemeenschap en de gemeenschap versterkt", staat in de motie van Ceder. Die is ondertekend door alle fracties behalve die van de PVV, FVD en Mona Keijzer.
In 1951 werden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald, waar zij onder slechte omstandigheden kwamen te leven. Het zou om een tijdelijk verblijf gaan, maar dat bleek niet waar te zijn.
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