Niet heel Gorinchem hoeft bij eventuele herstemming naar stembus

DEN HAAG (ANP) - Als de gemeenteraad van Gorinchem besluit tot een herstemming vanwege mogelijke stemfraude, dan hoeft dat niet voor de hele gemeente opnieuw. Volgens de Kiesraad kan dit beperkt blijven tot een of enkele stembureaus. In dat geval worden alleen de personen opgeroepen die tijdens de verkiezingsdag hun stem zelf of via een volmacht hebben uitgebracht op de betreffende locatie, laat de Kiesraad weten.

In Gorinchem zijn vermoedens van stemfraude met volmachten ontstaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorige week. Zo meldde een stembureau in Wijkcentrum Rozenobel aan het Dukatenplein dat een kandidaat vijf keer langskwam met een of twee personen. Hij verklaarde dat hij een foto wilde maken voor de socials. De stemmers die met hem mee waren, hadden ook meerdere volmachten. Verder werd bekend dat er al ruim voor de verkiezingen geluiden waren dat er mogelijk stemmen werden geronseld.

Het Centraal Stembureau stelt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen donderdag vast, waarna de gemeenteraad oordeelt of die geldig is. Alleen de raad kan dus beslissen tot een herstemming, waarop er nieuwe verkiezingen komen. Dit is in Nederland "nagenoeg" nooit gebeurd, zegt de Kiesraad. Hoewel er volgens een woordvoerster geen registratie is van herstemmingen bij gemeenteraadsverkiezingen, is het wel bekend dat dit in 1990 in Wormerland en in 1982 op Vlieland is gedaan.

Onderzoek

De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken de signalen over mogelijke stemfraude die zijn binnengekomen en kijken of er iets strafbaars is gebeurd. Het is nog niet bekend wanneer daar meer duidelijkheid over is, laat een woordvoerster van het OM weten.

Kiezers mogen maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. De straffen voor het ronselen van stemmen zijn volgens de Kiesraad per 1 januari strenger geworden. Wie zich hieraan schuldig maakt, riskeert een gevangenisstraf van maximaal een half jaar of een geldboete.

In het verleden zijn mensen veroordeeld voor stemfraude, zoals de Roermondse politicus Jos van Rey. Hij kreeg een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd wegens corruptie en verkiezingsfraude. In 2006 werden volgens de Kiesraad in Maasdriel stempassen gekocht in ruil voor onder meer geld en champignons en in datzelfde jaar riep radiostation Caz! op stempassen op te sturen als iemand niet zelf ging stemmen.