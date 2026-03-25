VN-chef: Libanon mag niet het volgende Gaza worden

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - De topman van de Verenigde Naties heeft gewaarschuwd dat Libanon niet het lot van de Gazastrook mag ondergaan. "Het Gaza-model moet niet worden herhaald in Libanon", zei secretaris-generaal António Guterres.

Israël heeft de Gazastrook zwaar gebombardeerd om Hamas uit te schakelen. In het kustgebied zijn vele tienduizenden doden gemeld. Bij de strijd tegen het pro-Iraanse Hezbollah worden nu ook op grote schaal aanvallen uitgevoerd in Libanon.

"Hezbollah moet stoppen met het aanvallen van Israël. En Israël moet stoppen met zijn militaire operaties en aanvallen in Libanon, waarbij burgers het zwaarst worden getroffen", zei Guterres.

De VN-chef waarschuwde dat de oorlog in het Midden-Oosten volledig uit de hand loopt. "De wereld staat aan de rand van een bredere oorlog", zei Guterres. "Een toenemende golf van menselijk leed en een diepere wereldwijde economische schok." Hij benoemde de Franse diplomaat Jean Arnault tot zijn speciale gezant voor het conflict in de regio.