Nieuw Europarlement steunt Oekraïne en veroordeelt Orbán

STRAATSBURG (ANP) - Het nieuwe Europese Parlement heeft woensdag op zijn tweede zittingsdag de onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne uitgesproken. In dezelfde verklaring veroordeelt het Europarlement het bezoek van de Hongaarse premier Viktor Orbán aan Moskou. Dat is een "flagrante schending" van de EU-Verdragen en het buitenlands beleid van de EU, vindt het Parlement.

"De oorlog van Rusland tegen Oekraïne maakt deel uit van een bredere aanval op de democratische wereld en onze waarden. We moeten onze militaire steun aan Oekraïne opvoeren zolang dat nodig is en wat er ook nodig is," zei Andrzej Halicki, Parlementslid en vicevoorzitter van de EVP-fractie.

Hiermee herbevestigt het nieuwe Parlement de steun voor de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen, van het vorige Parlement. Het gaat om politieke, financiële, economische, humanitaire, militaire en diplomatieke steun, zolang Oekraïne dat nodig heeft om Rusland te verslaan.

Soloactie

De EVP, de grootste politieke familie van het Europees Parlement, had het initiatief genomen voor steunverklaring aan Oekraïne en de daarin opgenomen veroordeling van Orbán. Het wordt hem, als premier van het land dat de komende zes maanden voorzitter is van de Europese Unie, zwaar aangerekend dat hij zonder overleg een 'vredesmissie' is gestart om een einde te maken aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Voor de Europese Commissie was die soloactie reden om de komende tijd de vergaderingen te boycotten die Hongarije als EU-voorzitter in Boedapest organiseert. Charles Michel, De voorzitter van de Europese Raad, waar de 27 regeringsleiders van de Europese Unie besluiten nemen, heeft zich fel uitgesproken tegen de actie van Orbán.

Radicaal-rechts

De steunverklaring voor Oekraïne en tegen Orbán kreeg de steun van 459 van de 720 Europarlementariërs. 137 parlementariërs stemden tegen en 47 onthielden zich van stemming.

De radicaal-rechtse politieke groepen Patriotten voor Europa (met PVV) en de Groep Europa van Soevereine Naties (ESN) stemden tegen. Zij hebben samen 109 zetels.