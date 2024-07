BOEDAPEST (ANP) - Tennisster Suzan Lamens staat in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Boedapest. De 25-jarige Nederlandse won in de tweede ronde van Carole Monnet uit Frankrijk (6-4 6-0). In haar openingspartij tegen de als achtste geplaatste Française Varvara Gracheva stond Lamens ook al geen set af: 6-3 6-0.

Lamens, de nummer 137 van de wereld, treft in de kwartfinales Aljaksandra Sasnovitsj. De Belarussische is de nummer 134 van de wereld.