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Nieuw Frans-Duits gevechtsvliegtuig komt er niet

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 17:28
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BERLIJN (ANP/RTR/DPA/AFP) - Frankrijk en Duitsland geven de hoop op om samen het gevechtsvliegtuig van de toekomst te bouwen. De onenigheid tussen de betrokken vliegtuigbouwers valt niet op te lossen, hebben ze volgens bronnen geconcludeerd.
Het zogeheten FCAS-project verliep al lange tijd stroef en liep afgelopen jaar vast in een felle ruzie tussen het Franse Dassault en Airbus, de Duitse partij. Bemoeienis van bemiddelaars en de leiders van de twee belangrijkste militaire machten in de EU bracht daar geen verandering in.
Frankrijk en Duitsland willen wel samen blijven werken aan de drones, sensoren en ICT die het nieuwe gevechtsvliegtuig moeten ondersteunen, zeggen bronnen in Berlijn. Bondskanselier Friedrich Merz wil het besluit woensdag bekendmaken, schreven Franse media eerder.
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