Bunq beboet voor laat reageren op door fraude gedupeerde klanten

AMSTERDAM (ANP) - Onlinebank bunq heeft een boete gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), omdat het bedrijf niet op tijd heeft gereageerd op een aantal klanten die de dupe werden van fraudeurs. Bunq moet hierom 170.000 euro betalen.

Bunq heeft bij zeven klanten te laat, dat wil zeggen niet binnen vijftien werkdagen, inhoudelijk gereageerd, nadat zij door onlinefraudeurs waren verleid om persoonlijke gegevens te delen. Het gaat in alle zeven gevallen om mensen die in 2023 en 2024 doelwit werden van fraude en van wie soms wel tienduizenden euro's is gestolen.

Zij meldden zich vervolgens bij bunq, schrijft de AFM op de website. "Dat contact verliep moeizaam en klanten voelden zich genoodzaakt een klacht in te dienen bij bunq. Vervolgens moesten zij ook na het indienen van een klacht weken wachten op een reactie."

'Grof nalatig'

"Een adequate en tijdige behandeling van klachten is essentieel voor het vertrouwen in de financiële sector. Klanten moeten erop kunnen rekenen dat hun zorgen serieus worden genomen, zeker wanneer zij slachtoffer zijn geworden van fraude", licht AFM-bestuurder Jos Heuvelman toe.

Bunq was bezig om "heel zorgvuldig" te onderzoeken hoe het bestaande coulancebeleid verruimd kon worden en reageerde daarom te laat, legt een woordvoerder van het bedrijf uit. Volgens de bank waren de klanten "grof nalatig" geweest en hadden zij geen recht op compensatie.

De boete was oorspronkelijk 500.000 euro, maar werd verlaagd omdat het bedrijf de klanten in kwestie uiteindelijk compenseerde zonder dat het daartoe verplicht was. Bunq heeft de slachtoffers naar eigen zeggen tussen de 80 en 100 procent van het gestolen geld teruggegeven.