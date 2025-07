Nieuw kunstgras tegen hittestress sporters Amsterdam en Haarlem

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam en Haarlem gaan nieuwe kunstgrassportvelden aanleggen die toekomstbestendig zijn. De velden worden zo gemaakt dat de bespelers minder last hebben van hitte. Onder de velden wordt regenwater opgeslagen dat in droge periodes kan worden gebruikt om bij warm weer de velden te koelen. Kunstgrasvelden kunnen in de zomer extreem warm worden, tot wel 70 graden, en regenbuien worden steeds intenser en langduriger.

"In de toekomst hebben we vaker met extreme hitte te maken. Daarom moeten we onze sportvelden aanpassen, zodat die goed bespeelbaar blijven", zegt de Amsterdamse sportwethouder Sofyan Mbarki. "Deze nieuwe velden zijn vrijwel het hele jaar te gebruiken, in tegenstelling tot de oude velden, waardoor er meer gesport kan worden."

De komende tien jaar gaan de twee steden maximaal 270 van deze innovatieve kunstgrasvelden aanleggen. Een deel zal bestaand kunstgras vervangen, een deel is nieuw. Naast kunstgrasvelden blijven er ook natuurgrasvelden op de sportparken, aldus de woordvoerder van Mbarki.

Energie opwekken

Begin volgend jaar worden drie proefvelden ingericht, twee in Amsterdam en een in Haarlem. Dat zijn 'trapveldjes' waar alle innovaties in het klein worden getest. Na de ervaringen daarmee volgen er pilots met echte voetbal- of hockeyvelden die aan alle sporttechnische eisen voldoen.

De bedoeling is dat op een aantal van de nieuwe velden ook een manier komt om energie op te wekken en CO2-uitstoot te verminderen. De technieken daarvoor worden nog uitgewerkt.

Amsterdam telt veertig sportparken, verspreid over de hele stad. De twee gemeenten samen beheren zo'n 400 hectare aan sportvelden.