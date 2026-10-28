ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuw steunpakket van half miljard voor Oekraïne, met luchtafweer

Samenleving
door anp
anp281026163 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Nederland geeft Oekraïne nog eens een half miljard euro aan militaire steun om het de komende winter door te helpen. In het nieuwe 'winterpakket' zitten onder meer luchtverdedigingswapens en drones, zei premier Rob Jetten. Jetten kondigde het nieuwe steunpakket aan tijdens een persconferentie naast de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die op bezoek is in Den Haag.
In zijn verklaring zei Zelensky "heel dankbaar" te zijn voor de nieuwe aangekondigde steun. "Het is nodig voor de winter." Jetten hekelde dat Rusland de aanvallen op burgerdoelen en kritieke infrastructuur in Oekraïne opvoert, juist nu de wintermaanden naderen. "Juist nu is het moment om door te pakken." Oekraïne en zijn medestanders vrezen dat Rusland het land net als vorige winter in het donker en de kou zal zetten, nu het vaak zonder raketten zit om Russische projectielen onschadelijk te maken.
Op het moment dat Zelensky in Den Haag is, is minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel in Kyiv, memoreerde Jetten. Sjoerdsma besprak daar de eerder toegezegde 1,2 miljard aan niet-militaire hulp voor Oekraïne. Dat geld is bestemd voor humanitaire hulp en wederopbouw.
Oproep
Jetten herhaalde de oproep aan andere bondgenoten van Oekraïne om de hulp op te schroeven. Nederland en een handvol andere Noord- en West-Europese landen brengen tot dusver het leeuwendeel van de steun op.
Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft Nederland al voor vele miljarden aan steunpakketten aan Oekraïne gegeven. Bijvoorbeeld in de vorm van munitie voor F-16's, drones en luchtverdedigingswapens. Het nieuwe pakket wordt betaald uit de ruim 3 miljard euro die het kabinet dit jaar voor Oekraïne had uitgetrokken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec790c62-e429-4b67-9ffe-8137d9319769

Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten

shutterstock_2695635061 abp

Stop je vanaf 2027 bij de overheid of in het onderwijs zonder nieuwe baan? Na drie maanden krijgt je partner standaard geen nieuw partnerpensioen meer

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

IMG_5193

Eerste nachtvorst op komst: buitenkraan, kuipplanten en nog 3 klussen die je vóór dinsdag regelt

IMG_5191

Ga je met ABP-pensioen samenwonen of hertrouwen? Dan kan je pensioen van de ene op de andere dag omlaag

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

Loading