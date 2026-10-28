Nieuw steunpakket van half miljard voor Oekraïne, met luchtafweer

DEN HAAG (ANP) - Nederland geeft Oekraïne nog eens een half miljard euro aan militaire steun om het de komende winter door te helpen. In het nieuwe 'winterpakket' zitten onder meer luchtverdedigingswapens en drones, zei premier Rob Jetten. Jetten kondigde het nieuwe steunpakket aan tijdens een persconferentie naast de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die op bezoek is in Den Haag.

In zijn verklaring zei Zelensky "heel dankbaar" te zijn voor de nieuwe aangekondigde steun. "Het is nodig voor de winter." Jetten hekelde dat Rusland de aanvallen op burgerdoelen en kritieke infrastructuur in Oekraïne opvoert, juist nu de wintermaanden naderen. "Juist nu is het moment om door te pakken." Oekraïne en zijn medestanders vrezen dat Rusland het land net als vorige winter in het donker en de kou zal zetten, nu het vaak zonder raketten zit om Russische projectielen onschadelijk te maken.

Op het moment dat Zelensky in Den Haag is, is minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel in Kyiv, memoreerde Jetten. Sjoerdsma besprak daar de eerder toegezegde 1,2 miljard aan niet-militaire hulp voor Oekraïne. Dat geld is bestemd voor humanitaire hulp en wederopbouw.

Oproep

Jetten herhaalde de oproep aan andere bondgenoten van Oekraïne om de hulp op te schroeven. Nederland en een handvol andere Noord- en West-Europese landen brengen tot dusver het leeuwendeel van de steun op.

Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft Nederland al voor vele miljarden aan steunpakketten aan Oekraïne gegeven. Bijvoorbeeld in de vorm van munitie voor F-16's, drones en luchtverdedigingswapens. Het nieuwe pakket wordt betaald uit de ruim 3 miljard euro die het kabinet dit jaar voor Oekraïne had uitgetrokken.