Tennisser Griekspoor zet opmars in Wenen voort

WENEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor staat in de tweede ronde van het ATP-500-toernooi van Wenen. De 30-jarige Nederlander zette woensdag in de Oostenrijkse hoofdstad zijn opmars door met een knappe overwinning in drie sets op de Amerikaan Brandon Nakashima: 6-1 4-6 7-6 (2). Griekspoor speelt nu tegen Alexander Zverev, de Duitse nummer 2 van de wereldranglijst.

Griekspoor speelde een sterke eerste set tegen de nummer 17 van de wereldranglijst en toonde een andere kant van zichzelf. De Noord-Hollander liet zich zondag in de ATP-finale in Brussel nog leiden door emoties, maar bewees in de Wiener Stadthalle dat hij ook zonder al te veel getier, wegwerpgebaren en het kapotslaan van rackets een hoog niveau kan halen.

Tiebreak

Griekspoor wist zijn tegenstander in de eerste, de vijfde en de zevende game te breken en won de set overtuigend met 6-1.

In de tweede set kwam Nakashima beter in de partij. Hij had na een break in de zevende game genoeg om de set te veroveren. In de derde set behielden beide spelers hun opslag. In de beslissende tiebreak was Griekspoor weer de beste.

Zverev

Griekspoor won zondag zijn vierde ATP-titel in Brussel. Hij versloeg met een emotioneel optreden de Duitser Jan-Lennard Struff in de eindstrijd van het 250-toernooi. Door de winst van het European Open steeg Griekspoor naar de 50e plaats op de wereldranglijst. Hij zal na zijn zege op Nakashima verder stijgen.

Griekspoor speelde twaalf keer tegen Zverev. Hij wist drie keer van de Duitser te winnen. Griekspoor won de laatste ontmoeting in Montreal.